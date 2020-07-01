МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Оборот в России сигарет и папирос, которые не маркированы цифровым кодом, с 1 июля не допускается — этот срок был установлен постановлением правительства РФ, принятым в феврале 2019 года.

Обязательная регистрация производителей и торговых точек в национальной системе цифровой маркировки "Честный знак" началась с 1 марта 2019 года, а с 1 июля прошлого года прекращен выпуск немаркированных сигарет и папирос. Оборот немаркированной продукции допускался еще год.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Реваз Юсупов сообщил РИА Новости, что по состоянию на 26 июня в системе было зарегистрировано около 80 тысяч участников оборота табачной продукции. Он добавил, что к настоящему времени эмитировано около 13 миллиардов кодов Data Matrix на пачки сигарет, из оборота через кассы уже выведено около 2,65 миллиарда пачек.

По его словам, и производители, и дистрибуторы давно готовы к июльским изменениям. "С вступлением в силу норм об обязательной передаче документов о движении табачной продукции в систему ожидается повышение нагрузки, она к этому готова. В преддверии июля виден взрывной рост регистрации несетевой розницы — около тысячи в сутки", — сказал Юсупов.

Опрошенные РИА Новости табачные компании подтвердили, что готовы к прекращению оборота немаркированных сигарет в России с 1 июля. Готовы к этому и ритейлеры. "Все наши магазины реализуют сигареты с новой маркировкой", — сообщил представитель компании X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

"Мы готовы к продаже маркированных сигарет с 1 июля. Для этого компания заранее протестировала все этапы поступления товаров с кодом маркировки в распределительные центры и продажу продукции на кассах торговых точек, подготовила бизнес-процессы и доработала техническую базу для осуществления реализации табака", — рассказали в "Магните".