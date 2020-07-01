МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Обязанности учета электроэнергии и установки счетчиков с 1 июля перешли от потребителей на энергокомпании, следует из федерального закона о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии.

В РФ ранее был принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей.

Закон предполагает, что с 1 июля обязанности учета электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании субъектов РФ), а для остальных потребителей, к которым в том числе относятся потребители в частной жилой застройке — на электросетевые компании.

Таким образом, с 1 июля затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тысяч рублей, будут нести компании. Также с потребителя снимается ответственность за обслуживание и поверку приборов учета. Он должен будет лишь следить за сохранностью прибора учета, если тот установлен в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом.

Минэнерго РФ отмечало в связи с этим, что рост тарифов на электроэнергию ограничен уровнем "инфляция минус". А возникающие дополнительные расходы компаний будут компенсированы за счет возникающей экономии. При этом предполагается, что замена приборов учета на интеллектуальные будет происходить поэтапно — действующее оборудование будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.

Как поясняли в министерстве, с 1 июля сетевые организации и гарантирующие поставщики будут устанавливать "простые" приборы учета, но могут на свое усмотрение поставить интеллектуальные, а уже с 1 января 2022 года установке подлежат только интеллектуальные приборы учета, а организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью "умных счетчиков" к 2023 году, будут оштрафованы.