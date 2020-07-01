МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Жители крупнейших городов России с 1 июля начнут платить за жилищно-коммунальные услуги до 7% больше, подсчитали в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ).

"По нашим оценкам, прирост платы населения крупнейших городов России за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года составит до 7%, плата за коммунальные услуги вырастет до 6% (без учета потребления ресурсов на общедомовые нужды — ред.)", — рассказали в РИА Новости в ИПЕМ.

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России ежегодно индексируются с 1 июля. Исключением стал 2019 год — тарифы индексировались два раза с 1 января и с 1 июля в связи с ростом НДС. Средневзвешенный тариф на коммунальные услуги в 2020 году индексируется на 4,11%, что стало минимумом с начала применения современной модели индексации с 2015 года.

Как отмечает ИПЕМ, благодаря умеренным темпам роста тарифов ожидается снижение доли расходов на ЖКУ в бюджете домохозяйств. Среди рассмотренных 15 городов плата за ЖКУ максимум сохранится на уровне 13% от доходов домохозяйств, при этом в 14 городах из 15 доля снизится по отношению к прошлому году.

"Положительные аспекты тарифной кампании 2020 года позволят ограничить финансовую нагрузку на население России в условиях текущего экономического кризиса. Тем не менее, действующая система индексов платы за коммунальные услуги требует донастройки", – считает заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев.