МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Специальный режим для самозанятых – налог на профессиональный доход наиболее популярен у таксистов, строителей, консультантов, курьеров, а также среди граждан, сдающих в аренду жилье, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

Этот налоговый режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "мой налог" и легализовать свою деятельность в качестве самозанятых, без необходимости личного посещения налоговой службы или подачи какой-либо отчетности.

"У пользователей МП "Мой налог", которые указали вид деятельности, наиболее популярной категорией услуги является перевозка пассажиров (около 16%). Также видами деятельности, которые налогоплательщики НПД чаще всего указывают в МП "Мой налог", являются, строительство (около 8,6%), консультирование (около 7,1%), сдача квартир в аренду (около 7%), услуги по доставке (около 6,1 %)", — рассказали в ФНС.

В ведомстве отметили, что указание вида деятельности самозанятыми гражданами при регистрации необязательно, часть пользователей делает это по своему желанию.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его смогут запустить на своей территории все российские регионы. Этим правом, по данным ФНС, в июле воспользуются 53 субъекта РФ.

Размер налоговой ставки для самозанятых составляет 4% при работе с физическими или 6% — при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Причем получить этот статус теперь можно с 16 лет.