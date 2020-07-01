МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Подросткам для регистрации в качестве самозанятого с 16 лет придется получить согласие родителей или добиваться полной эмансипации, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

"Письменное согласие родителей — не совсем самостоятельный вариант, при котором каждая сделка, заключаемая несовершеннолетним, требует наличия письменного согласия обоих законных представителей, но позволит получить статус самозанятого", — сказала Шумакова.

По ее словам, если в случае письменного согласия ответственность за действия подростка несут родители, то с эмансипацией подросток наделяется всеми правами и обязанностями, и самостоятельно несет персональную ответственность по всем обязательствам. "Эмансипация – признание несовершеннолетнего полностью дееспособным до 18 лет, если он осуществляет деятельность по трудовому договору или ведет предпринимательскую деятельность с согласия родителей. Процедура производится по решению органов опеки и попечительства в срок от 10 дней до месяца", — добавила эксперт.

Она обратила внимание, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы (ФНС), регистрация несовершеннолетних в качестве самозанятых доступна в обычном порядке, например, через мобильное приложение "Мой налог" либо в веб-кабинете на сайте nalog.ru, а регистрацию через мобильное приложение эксперт отметила как самую простую и интуитивно понятную для подростка. Более того, для несовершеннолетних предпринимателей риски с точки зрения закона практически отсутствуют, и если что-то пойдет не так, самозанятость можно будет в один клик закрыть в приложении "Мой налог".

Эксперт подчеркнула, что статус самозанятого поможет сэкономить до 30% на налогах и сборах, что может быть актуально для молодых блогеров, которые вдобавок получат возможность официально заключать рекламные договора, экономить на социальных отчислениях и официально подрабатывать.

"В 16 лет подросток вполне может оказывать услуги репетитора, няни, курьера, организовать производство и продажу футболок с логотипами или изготовление тортов, чинить оргтехнику. Налог на профессиональный доход — первый шаг во взрослый бизнес, прекрасная возможность для школьников применить на практике навыки финансовой грамотности, а также реализовать свои знания и умения в различных компетенциях, попробовать свои силы в предпринимательстве", — заключила эксперт.