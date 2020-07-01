ПЕКИН, 1 июл /ПРАЙМ/. Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит в размере 205 миллионов евро на проект развития маленьких исторических городов, говорится в распространенном пресс-релизе банка.

"Совет директоров одобрил кредит на 205 миллионов евро Российской Федерации на реализацию второй фазы проекта развития маленьких исторических городов, которая является продолжением первой фазы проекта, который в настоящее время реализуется и финансируется банком", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая фаза проекта развития маленьких городов направлена на городское развитие посредством защиты и развития культурного наследия с целью увеличения доходов от туризма и улучшения экономики в восьми маленьких городах, расположенных в европейской части России.

Проект будет реализовываться в течение шести лет.