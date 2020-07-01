АНОНС СОБЫТИЙ НА 1 ИЮЛЯ
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МОСКВА
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ГЛАВНОЕ
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ХОРОШЕВО (Тверская обл.)
* Состоится двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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МОСКВА
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* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут:
— круглый стол "Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации". Проведет член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко (15.00, в формате видеоконференции).
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* Пройдет онлайн-форум страховых инноваций InnoIns (10.00. Контактные тел.: (495) 682-64-53, доб. 117, e-mail: eshipitsina@insur-info.ru. Регистрация на сайте: https://www.insur-info.ru/InnoIns/).
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* Состоится видеоконференция "Снижение участия государства как собственника в экономике регионов" (10.00, регистрация на сайте: https://events.webinar.ru/398355/5372119).
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* Пройдет вебинар ТПП "Маркетинговые стратегии: продвижение туристического потенциала регионов и городов России" (12.00, регистрация на сайте: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv4gj4j1HVf4XZtO75ZTLJNNX7-Xtc475UIOZxA42LIoUvlw/viewform. Контактные тел.: (495) 620-03-47, e-mail: zhavguryan@tpprf.ru).
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* Состоится интерактивный вебинар "Как получить грант предпринимателю. Нужен ли профессионал на аутсорсе для написания заявки на грант?" (10.00, регистрация на сайте: https://us02web.zoom.us/j/82818800299).
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* Пройдет вебинар "Организация логистики для интернет-магазина" (15.00, регистрация на сайте: https://itob.ru/events/vebinar-organizatsiya-logistiki-dlya-internet-magazina/. Контактные тел.: (495) 419-08-42, e-mail: im@itob.ru).
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* Состоится круглый стол РСПП "Управляем квалификациями – моделируем будущее". Участники: президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель председателя Правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев, директор по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева и др. (11.00, платформа Zoom).
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* Состоится годовое собрание акционеров ПАО "Вымпелком" (в повестке – вопрос об утверждении выплаты дивидендов по итогам 2019 года).
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* Пройдет годовое собрание акционеров ПАО "Мечел" (в форме заочного голосования).
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* Состоится годовое собрание акционеров ТГК-2.
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* Состоится годовое общее собрание акционеров АО "Альфа-банк".
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* Пройдет годовое общее собрание акционеров ПАО "Страховая компания "Росгосстрах".
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* Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть".
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* Пройдет форум инновационных технологий InfoSpace (11.00, в онлайн-формате. Контактные тел.: (495) 283-00-45, e-mail: info@c-iniciativa.ru. Регистрация на сайте: http://www.forum-infospace.ru/ru/programma/o-forume).
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* Состоится видеоконференция, приуроченная к началу полетов первых чартерных рейсов с туристами из Москвы в Бурятию. Участники: руководитель Ростуризма Зарина Догузова; генеральный директор TUI Россия Тарас Демура; глава Республики Бурятия Алексей Цыденов (Трансляция на сайте "Российской газеты": https://rg.ru/2020/06/25/30-iiunia-projdet-videokonferenciia-ob-organizacii-charternyh-rejsov-na-bajkal.html. Контактный e-mail: mc@rg.ru).
===
* Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску НПК "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков и другой военной техники, о взыскании около 224 млн руб. с Министерства обороны России (ул. Большая Тульская, д. 17. Контактные тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.efortunatova@arbitr.ru).
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РЕГИОНЫ
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===
КРЫМ
* Откроется движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста.
===
ЛИПЕЦК
* Состоится внеочередное общее собрание акционеров группы "Новолипецкий металлургический комбинат".
===
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Татарстан)
* Пройдет годовое собрание акционеров ПАО "КамАЗ" (в заочной форме).
===
СУРГУТ (Ханты-Мансийский АО)
* Состоится годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" (в форме заочного голосования).
===
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО
* Пройдет годовое собрание акционеров российской авиакомпании "ЮТэйр" (в заочной форме).
===
* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.
===
БОДАЙБО (Иркутская обл.)
* Состоится годовое собрание акционеров ПАО "Высочайший".
===
ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)
* Пройдет сессия Innoprom online "Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности" (12.00 мск, регистрация на сайте: https://www.innoprom.com/innoprom-online/#speakers).
===
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
* Завершится режим обязательной самоизоляции.
===
ТУВА
* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.
===
БУРЯТИЯ
* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.
===
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.
===
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.
===
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.
===
КУРГАНСКАЯ ОБЛ.
* Запланировано открытие кинотеатров и уличных веранд ресторанов.
===
БЛАГОВЕЩЕНСК (Амурская обл.)
* Арбитражный суд Амурской области проведет заседание по иску о допэмиссии банка "Восточный" (ул. Ленина, д. 163. Контактная информация на сайте: https://amuras.arbitr.ru/about/smi).
===
РОССИЯ
* Состоится выпуск памятной монеты "Работник металлургической промышленности" серии "Человек труда".
===
* Ожидается завершение действия моратория на налоговые проверки для бизнеса.
===
* Завершится срок пополнения карт Сбербанка России с карт других банков без комиссии.
===
* Завершится период действия рассрочки для оплаты штрафов ФАС России.
===
* Завершится действие квоты на экспорт ряда зерновых культур из РФ.
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БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
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УЗБЕКИСТАН
* Запланировано возобновление международного транспортного сообщения.
===
ДУШАНБЕ (Таджикистан) / НОВОСИБИРСК
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
ЕРЕВАН (Армения) / СОЧИ (Краснодарский край)
* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.
===
ЕРЕВАН (Армения) / МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край)
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
СНГ
* Состоится заседание Экономического совета СНГ (11.00 мск, с использованием видеоконференцсвязи. Контактные тел.: (7495) 190-54-81, 190-54-76, 190-55-08).
===
ЕАЭС
* Ожидается отмена запрета на вывоз ряда продуктов.
— —----------------------
МИР
— —----------------------
ТАИЛАНД
* Ожидается возобновление международных пассажирских рейсов.
===
ИНДИЯ
* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.
===
ЕГИПЕТ
* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.
===
БОЛИВИЯ
* Запланирована отмена карантина.
===
ПЕРУ
* Ожидается завершение действия режима карантина.
===
КОСТА-РИКА
* Запланировано завершение ограничительных мер на границах.
===
ИСПАНИЯ
* Ожидается отмена ограничений на несущественные поездки в ЕС.
===
ИТАЛИЯ
* Ожидается завершение действия запрета на сообщение со странами вне Европы.
===
АВСТРИЯ
* Запланировано завершение действия запрета на регулярное сообщение с рядом стран.
===
ШВЕЦИЯ
* Будут отменены рекомендации воздерживаться от поездок в 10 европейских стран (Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию).
===
ГОА (Индия) / МОСКВА
* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.
===
КАРАКАС (Венесуэла) / МОСКВА
* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.
===
ТЕЛЬ-АВИВ (Израиль) / МОСКВА
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
САН-ХОСЕ (Коста-Рика) / МОСКВА
* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.
===
ДЕНПАСАР (Индонезия) / МОСКВА
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
КИТО (Эквадор) / МОСКВА
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
ГОА (Индия) / С.-ПЕТЕРБУРГ
* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.
===
ДЕНПАСАР (Индонезия) / С.-ПЕТЕРБУРГ
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
ЧЭНДУ (КНР) / С.-ПЕТЕРБУРГ
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
ГОА (Индия) / НОВОСИБИРСК
* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.
===
ДЕНПАСАР (Индонезия) / НОВОСИБИРСК
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
ГОА (Индия) / КАЗАНЬ (Татарстан)
* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.
===
ДЕНПАСАР (Индонезия) / КАЗАНЬ (Татарстан)
* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.
===
ЛОНДОН (Великобритания)
* Пройдет собрание акционеров ГК "Петропавловск" (11 Grosvenor Place).
===
НЮРНБЕРГ (Германия)
* Начнется европейская выставка медицинской промышленности MEDTEC Europe (30 июня-2 июля) (в онлайн-формате. Контактные тел.: (4902241) 959-78-10, 959-78-20).
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МИР
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* Пройдет онлайн-конференция "Argus Глобальный рынок нефтепродуктов-2020: вызовы времени" (14.00 мск. Контактные тел.: (905) 742-24-93, e-mail: mosconferences@argusmedia.com).
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https://1prime.ru/state_regulation/20200701/831707757.html