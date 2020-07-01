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МОСКВА

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ГЛАВНОЕ

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ХОРОШЕВО (Тверская обл.)

* Состоится двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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МОСКВА

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* В Совете Федерации РФ (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: (495) 692-18-77, 692-41-45, e-mail: 6921877@mail.ru) пройдут:

— круглый стол "Состояние и перспективы развития сектора малого и среднего предпринимательства в условиях текущей экономической ситуации". Проведет член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко (15.00, в формате видеоконференции).

===

* Пройдет онлайн-форум страховых инноваций InnoIns (10.00. Контактные тел.: (495) 682-64-53, доб. 117, e-mail: eshipitsina@insur-info.ru. Регистрация на сайте: https://www.insur-info.ru/InnoIns/).

===

* Состоится видеоконференция "Снижение участия государства как собственника в экономике регионов" (10.00, регистрация на сайте: https://events.webinar.ru/398355/5372119).

===

* Пройдет вебинар ТПП "Маркетинговые стратегии: продвижение туристического потенциала регионов и городов России" (12.00, регистрация на сайте: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv4gj4j1HVf4XZtO75ZTLJNNX7-Xtc475UIOZxA42LIoUvlw/viewform. Контактные тел.: (495) 620-03-47, e-mail: zhavguryan@tpprf.ru).

===

* Состоится интерактивный вебинар "Как получить грант предпринимателю. Нужен ли профессионал на аутсорсе для написания заявки на грант?" (10.00, регистрация на сайте: https://us02web.zoom.us/j/82818800299).

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* Пройдет вебинар "Организация логистики для интернет-магазина" (15.00, регистрация на сайте: https://itob.ru/events/vebinar-organizatsiya-logistiki-dlya-internet-magazina/. Контактные тел.: (495) 419-08-42, e-mail: im@itob.ru).

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* Состоится круглый стол РСПП "Управляем квалификациями – моделируем будущее". Участники: президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель председателя Правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев, директор по персоналу ГК "Росатом" Татьяна Терентьева и др. (11.00, платформа Zoom).

===

* Состоится годовое собрание акционеров ПАО "Вымпелком" (в повестке – вопрос об утверждении выплаты дивидендов по итогам 2019 года).

===

* Пройдет годовое собрание акционеров ПАО "Мечел" (в форме заочного голосования).

===

* Состоится годовое собрание акционеров ТГК-2.

===

* Состоится годовое общее собрание акционеров АО "Альфа-банк".

===

* Пройдет годовое общее собрание акционеров ПАО "Страховая компания "Росгосстрах".

===

* Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть".

===

* Пройдет форум инновационных технологий InfoSpace (11.00, в онлайн-формате. Контактные тел.: (495) 283-00-45, e-mail: info@c-iniciativa.ru. Регистрация на сайте: http://www.forum-infospace.ru/ru/programma/o-forume).

===

* Состоится видеоконференция, приуроченная к началу полетов первых чартерных рейсов с туристами из Москвы в Бурятию. Участники: руководитель Ростуризма Зарина Догузова; генеральный директор TUI Россия Тарас Демура; глава Республики Бурятия Алексей Цыденов (Трансляция на сайте "Российской газеты": https://rg.ru/2020/06/25/30-iiunia-projdet-videokonferenciia-ob-organizacii-charternyh-rejsov-na-bajkal.html. Контактный e-mail: mc@rg.ru).

===

* Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску НПК "Уралвагонзавод", крупнейшего производителя танков и другой военной техники, о взыскании около 224 млн руб. с Министерства обороны России (ул. Большая Тульская, д. 17. Контактные тел.: (495) 600-96-13, e-mail: a40.efortunatova@arbitr.ru).

— —----------------------

РЕГИОНЫ

— —----------------------

===

КРЫМ

* Откроется движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста.

===

ЛИПЕЦК

* Состоится внеочередное общее собрание акционеров группы "Новолипецкий металлургический комбинат".

===

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Татарстан)

* Пройдет годовое собрание акционеров ПАО "КамАЗ" (в заочной форме).

===

СУРГУТ (Ханты-Мансийский АО)

* Состоится годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" (в форме заочного голосования).

===

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО

* Пройдет годовое собрание акционеров российской авиакомпании "ЮТэйр" (в заочной форме).

===

* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.

===

БОДАЙБО (Иркутская обл.)

* Состоится годовое собрание акционеров ПАО "Высочайший".

===

ЕКАТЕРИНБУРГ (Свердловская обл.)

* Пройдет сессия Innoprom online "Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности" (12.00 мск, регистрация на сайте: https://www.innoprom.com/innoprom-online/#speakers).

===

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО

* Завершится режим обязательной самоизоляции.

===

ТУВА

* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.

===

БУРЯТИЯ

* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.

===

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.

===

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.

* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.

===

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ

* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.

===

КУРГАНСКАЯ ОБЛ.

* Запланировано открытие кинотеатров и уличных веранд ресторанов.

===

БЛАГОВЕЩЕНСК (Амурская обл.)

* Арбитражный суд Амурской области проведет заседание по иску о допэмиссии банка "Восточный" (ул. Ленина, д. 163. Контактная информация на сайте: https://amuras.arbitr.ru/about/smi).

===

РОССИЯ

* Состоится выпуск памятной монеты "Работник металлургической промышленности" серии "Человек труда".

===

* Ожидается завершение действия моратория на налоговые проверки для бизнеса.

===

* Завершится срок пополнения карт Сбербанка России с карт других банков без комиссии.

===

* Завершится период действия рассрочки для оплаты штрафов ФАС России.

===

* Завершится действие квоты на экспорт ряда зерновых культур из РФ.

— —----------------------

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

— —----------------------

УЗБЕКИСТАН

* Запланировано возобновление международного транспортного сообщения.

===

ДУШАНБЕ (Таджикистан) / НОВОСИБИРСК

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

ЕРЕВАН (Армения) / СОЧИ (Краснодарский край)

* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.

===

ЕРЕВАН (Армения) / МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край)

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

СНГ

* Состоится заседание Экономического совета СНГ (11.00 мск, с использованием видеоконференцсвязи. Контактные тел.: (7495) 190-54-81, 190-54-76, 190-55-08).

===

ЕАЭС

* Ожидается отмена запрета на вывоз ряда продуктов.

— —----------------------

МИР

— —----------------------

ТАИЛАНД

* Ожидается возобновление международных пассажирских рейсов.

===

ИНДИЯ

* Запланировано завершение действия режима самоизоляции.

===

ЕГИПЕТ

* Ожидается завершение действия режима самоизоляции.

===

БОЛИВИЯ

* Запланирована отмена карантина.

===

ПЕРУ

* Ожидается завершение действия режима карантина.

===

КОСТА-РИКА

* Запланировано завершение ограничительных мер на границах.

===

ИСПАНИЯ

* Ожидается отмена ограничений на несущественные поездки в ЕС.

===

ИТАЛИЯ

* Ожидается завершение действия запрета на сообщение со странами вне Европы.

===

АВСТРИЯ

* Запланировано завершение действия запрета на регулярное сообщение с рядом стран.

===

ШВЕЦИЯ

* Будут отменены рекомендации воздерживаться от поездок в 10 европейских стран (Бельгию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Хорватию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию).

===

ГОА (Индия) / МОСКВА

* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.

===

КАРАКАС (Венесуэла) / МОСКВА

* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.

===

ТЕЛЬ-АВИВ (Израиль) / МОСКВА

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

САН-ХОСЕ (Коста-Рика) / МОСКВА

* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.

===

ДЕНПАСАР (Индонезия) / МОСКВА

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

КИТО (Эквадор) / МОСКВА

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

ГОА (Индия) / С.-ПЕТЕРБУРГ

* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.

===

ДЕНПАСАР (Индонезия) / С.-ПЕТЕРБУРГ

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

ЧЭНДУ (КНР) / С.-ПЕТЕРБУРГ

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

ГОА (Индия) / НОВОСИБИРСК

* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.

===

ДЕНПАСАР (Индонезия) / НОВОСИБИРСК

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

ГОА (Индия) / КАЗАНЬ (Татарстан)

* Ожидается вывозной рейс для граждан РФ.

===

ДЕНПАСАР (Индонезия) / КАЗАНЬ (Татарстан)

* Запланирован вывозной рейс для граждан РФ.

===

ЛОНДОН (Великобритания)

* Пройдет собрание акционеров ГК "Петропавловск" (11 Grosvenor Place).

===

НЮРНБЕРГ (Германия)

* Начнется европейская выставка медицинской промышленности MEDTEC Europe (30 июня-2 июля) (в онлайн-формате. Контактные тел.: (4902241) 959-78-10, 959-78-20).

===

МИР

===

* Пройдет онлайн-конференция "Argus Глобальный рынок нефтепродуктов-2020: вызовы времени" (14.00 мск. Контактные тел.: (905) 742-24-93, e-mail: mosconferences@argusmedia.com).

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