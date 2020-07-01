МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Большинство российских фармацевтических производителей готовы к запуску обязательной маркировки лекарств или близки к этому, при этом столкнуться с трудностями могут небольшие аптечные сети, отдельные аптеки и лечебно-профилактические учреждения, прокомментировал РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Отвечая на вопрос о готовности к старту обязательной маркировки участников рынка — фармкомпаний, дистрибьюторов, аптек и медучреждений — эксперт сказал: "На уровне производителей все относительно благополучно, по большому счету большинство производителей либо уже готовы, либо близки к этому. Проблемы есть в товаропроводящей цепочке, особенно это касается аптек и лечебно-профилактических учреждений".

Оператор системы Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) оценивает готовность участников рынка к маркировке лекарств как высокую. "Готовность производителей, дистрибуторов, медучреждений и аптек высокая, теперь необходимо отработать практические навыки. К настоящему времени в системе более 66 тысяч участников (регистрация в системе происходит по ИНН, то есть одним участником системы может быть, например, целая сеть аптек), выдано более 1,2 миллиарда кодов маркировки", — отметили в центре.

По словам Беспалова, за исключением ЦРПТ серьезных оценок готовности системы на сегодняшний день никто не дает. "Крупные сетевые игроки относительно спокойны, риски есть со стороны небольших сетей и неконсолидированной розницы. Там они в том числе потенцируются необходимостью смены порядка налогообложения (отмена Единого налога на вмененный доход, ЕНВД), что само по себе приведет к падению прибыли. Готовность на уровне лечебно-профилактических учреждений тоже предмет дискуссионный", — сказал Беспалов.

По словам эксперта, самым большим риском в отношении маркировки является риск дефектуры. "Причем он может возникать не только из-за отсутствия каких-то препаратов в аптеках, но и по причине некорректной работы системы, которая тестировалась по большому счету только виртуально и работает далеко не идеально даже с очень небольшим объемом товара, который в настоящее время погружен в систему", — сказал Беспалов.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки, ЦРПТ не ожидает перебоев с поставками лекарств в России или их дефицита из-за запуска обязательной маркировки с 1 июля. "Риски перебоев с поставками или дефицита из-за маркировки отсутствуют. Разработаны алгоритмы на случай технических сложностей на стороне участников оборота, например, отключения интернета в аптеке в момент продажи препарата – его все равно продадут пациенту", — заявили в компании.