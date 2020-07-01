МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Минфин России планирует в третьем квартале предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 триллион рублей, говорится в сообщении министерства.

Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 700 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ, без учета возможного объявления дополнительных выходных дней в текущем году. Так, в июле планируется провести аукционы 8, 15, 22 и 29 числа, в августе — 5, 12, 19 и 26 числа, в сентябре — 2, 9, 16, 23 и 30 числа.