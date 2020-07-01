МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории специальный режим для самозанятых — налог на профессиональный доход, и в этом месяце установить на смартфон приложение "Мой налог" и получить официальный статус самозанятого смогут жители еще 53 субъектов Федерации, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.

"Эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" расширяет свою географию. Регионам предоставлено право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту", — отметили в ведомстве.

С 1 июля налоговый режим стартует в 49 регионах: Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

С 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея, с 9 июля — в Ульяновской области и Республике Тыва, а с 24 июля — в Северной Осетии. В следующем месяце, c 1 августа, новый режим запустят Калмыкия и Магаданская область. Ранее в эксперименте участвовали только 23 региона, при этом сейчас, по данным ФНС, в качестве самозанятых в России зарегистрировано более 760 тысяч человек.

"Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 тысяч 130 рублей", – напомнили в ведомстве. Он будет прибавлен к существующему вычету в размере 10 тысяч рублей, то есть все зарегистрировавшиеся самозанятые получат по 22,13 тысячи на уплату первых налогов.

Получение статуса плательщика налога на профессиональный доход позволяет гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками: им не нужно лично посещать налоговые органы и подавать отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими и 6% при работе с юридическими лицами. Режимом могут воспользоваться предприниматели, которые не имеют наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.