МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 47,4 пункта против 39,4 пункта в мае, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель поднимется до уровня предварительной оценки в 46,9 пункта.

При этом PMI в области промышленного производства в Германии в июне, по окончательным данным, вырос до 45,2 пункта с 36,6 пункта в мае, а во Франции — до 52,3 пункта с майских 40,6 пункта.

Аналитики ожидали сохранения индексов на уровне предварительных оценок — 44,6 пункта для Германии и 52,1 пункта для Франции.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.