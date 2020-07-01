ВАШИНГТОН, 1 июля — Dow Jones. Международный валютный фонд понизил прогноз ВВП Азии на текущий год. Прогнозы для большинства стран региона были пересмотрены из-за продолжавшихся дольше, чем ожидалось, карантинов и более слабых внешних условий.

Сонгласно новому прогнозу, в 2020 году азиатские экономики сократятся на 1,6%. По словам директора департамента АТР фонда Чан Ён Ри, это первый подобный прогноз на его памяти. В апреле МВФ прогнозировал нулевой рост ВВП в Азии.

Ожидается, что в 2021 году азиатская экономика вырастет на 6,6%, если не будет второй волны Covid-19. Способствовать росту будет беспрецедентное стимулирование восстановления, сказал Ри.

Вместе с тем, даже такой быстрый рост экономики региона в следующем году вряд ли полностью компенсирует понесенные в результате пандемии потери, которые, как ожидается, еще будут.

"По нашему прогнозу, ВВП Азии в 2021 году будет примерно на 5% ниже, чем мы ожидали до кризиса, и этот разрыв будет намного больше без учета Китая, где экономическая активность уже начала восстанавливаться", — добавил Ри.

Автор Ronnie Harui, ronnie.harui@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ