МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" (En+ Group) призывает Европейский союз отменить пошлины на импорт низкоуглеродного алюминия, заявил бывший министр энергетики и климата Великобритании, ныне исполнительный председатель совета директоров компании Грегори Баркер в ходе запуска программы En+ "Зеленое видение".

По словам Баркера, у ЕС, которому необходимо ежегодно вкладывать около 0,5 триллиона евро в переход к "низкоуглеродной" экономике, есть возможность сделать этот переход намного более эффективным, оказав поддержку "зеленому" алюминию.

"Решение вопроса — в отмене импортных пошлин для низкоуглеродного первичного алюминия. Этот шаг окажет Европе помощь, когда она требуется больше всего, и станет четким сигналом того, что ЕС думает о корпоративном секторе при переходе на "зеленую" экономику", — отметил он.

"Зеленое видение алюминия" — это позитивный и практический план действий по снижению выбросов углерода для нашей индустрии… От использования гидроэнергетики в производстве алюминия до инвестиций в передовые технологии с целью трансформации энергоемкого процесса в безуглеродный — "Эн+ Груп" и "Русал" обладают достаточным авторитетом, чтобы показать пример на этом пути", — добавил он.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").