МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в июне увеличилось на 2,369 миллиона по сравнению с пересмотренным показателем роста за май в 3,065 миллиона, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста на 3 миллиона.

Показатель мая был пересмотрен со снижения на 2,76 миллиона до роста на 3,065 миллиона.

В том числе в сфере малого бизнеса США число рабочих мест в июне выросло на 937 тысяч, средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 559 тысяч, а крупные компании — на 873 тысячи рабочих мест.

В секторе услуг число рабочих мест выросло на 1,912 миллиона, в секторе производства товаров — на 457 тысяч. При этом число занятых в частных строительных компаниях страны в июне выросло на 394 тысячи, в производственном секторе — на 88 тысяч.