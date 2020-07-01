ВАШИНГТОН, 1 июля — Dow Jones. Восстановление рынка труда США, неожиданно начавшееся в мае, вероятно, набрало обороты в июне, когда еще больше компаний возобновили свою работу, а потребители вернулись в магазины, рестораны и другие учреждения.

Отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за июнь будет представлен в четверг (на день раньше обычного) из-за длинных выходных по случаю Дня независимости. Вероятно, он будет свидетельствовать о том, что десятки миллионов американцев оставались безработными в прошлом месяце.

Более того, учитывая рост числа заражений коронавирусом в США в июне, отчет по рынку труда может оказаться устаревшим. Министерство труда собирает данные по занятости в ту неделю месяца, на которую приходится 12 число, а значит, решения некоторых компаний вновь закрыться или перенести запланированное открытие на более поздний срок не будут в полной мере отражены в отчете.

Вот на что следует обратить внимание.

РОСТ НАЙМА

Экономисты ожидают, что несколько миллионов человек были наняты на работу в июне, после того как в мае вернулись 2,5 млн рабочих мест. Опрошенные FactSet аналитики предполагают увеличение числа рабочих мест на 3 млн, а некоторые настроены более оптимистично.

Лидия Буссур, экономист Oxford Economics, прогнозирует, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июне выросло на 4,3 млн, ссылаясь на еженедельно отслеживаемые ее компанией показатели. Индикаторы почасовой занятости и комплектации штатов демонстрируют умеренное улучшение с мая.

Показатели увольнений остаются на повышенных уровнях, и их снижение застопорилось на прошлой неделе, но более важными с точки зрения прогноза относительно занятости в июне остаются индикаторы числа заявок на пособие по безработице на неделе, в которую проводился сбор данных Министерства труда. Примерно 7 млн человек подали заявки на получение пособия по безработице в период между соответствующими неделями мая и июня, что почти вдвое ниже уровня предыдущего месяца, отмечает Буссур. Кроме того, вторичные заявки на пособие по безработице, более точный показатель ежемесячного роста числа рабочих мест, в этот период сократились на 1,3 млн. Это позволяет предположить, что темпы найма или же повторного найма превосходили темпы увольнений.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ РОСТА

Наиболее пострадавшие во время пандемии коронавируса сектора экономики должны оставаться лидерами в восстановлении занятости. Инвесторам следует ожидать значительного ускорения темпов найма в ресторанно-гостиничном бизнесе, а также в компаниях, предоставляющих услуги в сфере досуга, так как во многих штатах в июне вновь открылись заведения общепита.

Темпы найма в секторе розничной торговли, вероятно, также сильно повысятся, так как в июне открылись многие магазины, торгующие товарами не первой необходимости. В совокупности на долю розничного сектора, услуг в сфере досуга, а также ресторанно-гостиничного бизнеса может приходиться половина от ожидающегося увеличения числа рабочих мест на 4,3 млн, отмечает Буссур. Аналогичная картина наблюдалась в мае, когда на долю этих секторов пришлась примерно половина новых рабочих мест.

Буссур также ожидает сильного увеличения занятости в строительстве, обрабатывающей промышленности и здравоохранении в июне.

В то же время сектор досуга и развлечений, лишившийся почти половины рабочих мест в апреле, вероятно, будет восстанавливаться менее стремительно, учитывая сохраняющиеся опасения относительно пребывания в многолюдных местах.

СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

Опрошенные FactSet экономисты ожидают снижения безработицы в июне до 12,3% с 13,3% в мае. При этом показатель останется выше предыдущего рекордного максимума 10,8%, достигнутого в 1982 году.

Несколько факторов препятствуют более значительному падению безработицы. Во-первых, существует проблема классификации, проявившаяся в последних отчетах по занятости. В Министерстве труда США заявили о том, что большое число опрошенных ошибочно было отнесено к категории "занятых, но не присутствующих на рабочих местах" вместо "безработных". Этот фактор искусственно поддерживал показатель безработицы примерно на пять пунктов ниже реального значения, а в июньском отчете эта ошибка, вероятно, была скорректирована, что оказало некоторое повышательное давление на показатель.

В то же время снятие ограничительных мер позволило многим безработным начать поиски работы. Однако те, кто не ищет работу по той или иной причине, не относятся к рабочей силе и не считаются безработными. В июне большее число уволенных ранее людей начали искать работу, и доля экономически активного населения, вероятно, возросла до 61,2%, полагает Буссур. Это также окажет повышательное давление на уровень безработицы.

И все же темпы найма после карантина должны более чем нивелировать влияние этих двух повышательных факторов, добавляет она.

УВОЛЬНЕНИЯ

Доля рабочих мест, потерянных в связи с временным увольнением, на долю которых приходится примерно три четверти от общего количества сокращенных с начала карантина рабочих мест, вероятно, снизится в июне, так как многих уволенных компании возвращают на прежние рабочие места, говорит Буссур.

В то же время она ожидает дальнейшего роста окончательных увольнений. В настоящий момент компании сокращают рабочие места скорее из-за проблем, с которыми они столкнулись, чем из-за карантина. При этом в Калифорнии 35% от общего числа увольнений в июне оказались окончательными, что вдвое превосходит показатель мая.

СНИЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Принимая во внимание тот факт, что большая доля найма в июне, вероятно, будет приходиться на низкооплачиваемые отрасли, больше всего пострадавшие во время изоляции, средний почасовой заработок, вероятно, упадет. В среднем экономисты ожидают его снижения на 0,5% по сравнению с маем. Хотя композиционный эффект продолжит смазывать показатели среднего почасового заработка в ближайшие месяцы, другие индикаторы указывают на замедление темпов заработной платы, особенно для неквалифицированной рабочей силы, отмечает Буссур. Это означает, что ситуация в экономике может оказаться еще более сложной, когда угаснет эффект от единоразовой финансовой помощи, предоставленной во время пандемии, а также когда в конце июля полностью или частично завершится период выплат повышенных пособий по безработице.

ЗАНЯТОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Инвесторам следует обратить внимание на показатели занятости в государственном секторе. За последние несколько месяцев в государственном секторе, причем как на федеральном, так и на муниципальном уровнях, наблюдалось значительное сокращение занятости по причине сильного уменьшения налоговых поступлений. Некоторые экономисты ожидают, что конгресс одобрит увеличение расходов для нужд органов местного и государственного управления в рамках нового этапа налогово-бюджетного стимулирования. При этом остается неясным, состоится ли этот этап и о каком размере помощи может идти речь.

Значительная доля сокращенных рабочих мест в государственном секторе приходится на образовательные учреждения, возобновление работы которых осенью станет ключевым фактором для широкомасштабного восстановления экономики, учитывая проблемы работающих родителей.

Автор Lisa Beilfuss, lisa.beilfuss@barrons.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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