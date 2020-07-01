МИНСК, 1 июл — ПРАЙМ. Белоруссия не снимает с повестки дня вопрос о компенсации потерь своего бюджета из-за налогового маневра РФ в нефтяной отрасли, заявил посол республики в России Владимир Семашко.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии из-за маневра возникал из-за увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Ранее Минск оценивал свои потери от реализации маневра до 2024 года в сумму до 11 миллиардов долларов.

"Мы не снимаем с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра, потому что это больно бьет по нашей экономике", — цитирует Семашко в среду агентство Белта.

Он отметил, что белорусская сторона считает налоговый маневр в нефтяной отрасли в России серьезным нарушением как двусторонних, так и подписанных в рамках Евразийского экономического союза соглашений, которые не допускают введения внутренних пошлин или осуществления подобных этому действий. Дипломат также сообщил, что сейчас практически согласован протокол между министерствами финансов Белоруссии и России о межбюджетной компенсации сумм премии, которая выплачивается белорусской стороной российским нефтяным компаниям за поставляемое сырье.

Это соглашение стало ответом на ценовые разногласия между Минском и российскими поставщиками нефти, связанные, в частности, с нежеланием белорусской стороны платить премию в условиях налогового маневра. В связи с этим Белоруссия стала активно диверсифицировать поставки сырья на свои НПЗ, закупая его, в том числе, через трейдеров.

Кабмин Белоруссии заявлял, что Минск договорился с РФ о получении нефти фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность о ее уменьшении на 7 долларов с тонны самими компаниями, а оставшиеся 4,7 доллара компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что "де-факто нефть будет поставляться без премии", а сумма межбюджетных расчетов будет определена по итогам года в зависимости от объемов поставок на НПЗ, и она составит "десятки и десятки" миллионов долларов.