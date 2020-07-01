МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Прокуратура Панамы вызвала экс-президента страны Хуана Карлоса Варелу в суд для дачи показаний по делу Odebrecht, сообщает издание Prensa.

В заявлении офиса экс-президента, которое цитирует издание, отмечается, что бывший глава государства получил во вторник уведомление о необходимости явиться в суд 2 июля для дачи показаний по делу о коррупционном скандале вокруг компании Odebrecht. Отмечается, что Варела прибудет в суд и будет сотрудничать со следствием.

"Невиновные люди не убегают", — говорится в заявлении.

В понедельник бывший президент добровольно отправился в Специальную антикоррупционную прокуратуру, которая расследует дело. Выходя из прокуратуры, он подчеркнул, что никогда не получал взятки от кого-либо в своей жизни, отмечает издание.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.