МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство Бразилии приняло решение продлить еще на 30 дней запрет на въезд иностранцев в страну в рамках мер против коронавируса нового типа.

"Иностранцам любой национальности запрещен въезд в страну в течение 30 дней автомобильным или иным наземным, воздушным или морским транспортом", — говорится в заявлении кабмина Бразилии.

Ограничение не распространяется на иностранцев, постоянно проживающих в Бразилии или имеющих рабочую визу. Кроме того, исключение составляют иностранцы, чьи супруги или дети являются гражданами Бразилии. Пассажиры, следующие транзитом в другие страны, также освобождаются от запрета, если они не покидают аэропорт.

Эта мера была опубликована вскоре после того, как Европейский союз подтвердил, что Бразилия не входит в список стран, которым он откроет свои границы в ближайшие дни.