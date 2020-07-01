МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне вырос до 52,6% со значения мая в 43,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора только до 49,5%.

Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в июне поднялся до 42,1% с уровня мая в 32,1%. Эксперты ожидали роста до 43%.

ISM основана в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Её члены — свыше 40 тысяч менеджеров.

Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.