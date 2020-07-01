ЖЕНЕВА, 1 июл — ПРАЙМ. Швейцария с 6 июля вводит обязательное ношение масок в общественном транспорте и обязательный 10-дневный карантин для всех, кто приезжает из зараженных стран, говорится в решении Федерального совета (правительства).

"В связи с расширением использования общественного транспорта и ростом числа случаев заражений с середины июня было принято решение ввести обязательное ношение масок в общественном транспорте. Эта мера будет применяться по всей Швейцарии с понедельника, 6 июля. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин", — говорится в заявлении.

Как отмечается, ношение масок становится обязательным для всех людей в возрасте старше 12 лет в любом виде транспорта, в том числе на подъемниках, лодках и кораблях, так как там невозможно соблюдать безопасную физическую дистанцию. Также с 6 июля становится обязательным 10-дневный карантин для всех, кто приезжает из определенных регионов, список которых будет постоянно обновляться.

Кроме того, Швейцария намерена с 20 июля снять ограничения на въезд на свою территорию из Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии, а также из Болгарии, Ирландии, с Кипра, из Румынии и Хорватии. Китай также будет исключен из списка в соответствии с рекомендациями ЕС при условии, что лицам из Швейцарии будет гарантирована взаимность на въезд в страну.