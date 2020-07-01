АФИНЫ, 1 июл /ПРАЙМ/. Исполнительный президент Фонда использования госимущества Греции (HRADF) Арис Ксенофос в среду посещает порт Александруполис, завершая трехдневную поездку по региональным портам, которые будут на первом этапе приватизации, ранее он посетил порты Волос и Кавала, сообщил фонд.

У Ксенофоса были контакты, в частности, с президентом компании "Организация порта Александруполис" Константиносом Хатжимихаилом, генеральным директором Константиносом Хаджиконстантину, с сотрудниками и представителем докеров, обсудил работу порта и перспективы развития после приватизации.

"Сегодняшний визит в порт Александруполис свидетельствует о начале тендерного процесса, который мы вскоре начнем, и в то же время подчеркивает стратегическое обязательство фонда внести вклад в планы правительства Греции по развитию экономики", — сказал Ксенофос.

Как говорится в поступившем в РИА Новости сообщении, будет продан контрольный пакет акций АО "Организация порта Александруполис". Уже на уровне подготовки со стороны греческого государства были приняты меры по двум ключевым вопросам, касающимся порта. Первая проблема связана с передачей в портовую организация управления территорий, которые находится в пределах сухопутных зон порта. Соответствующее решение ожидается в ближайшие дни. Второй вопрос связан с принудительной экспроприацией частных земель в пределах сухопутной зоны порта, этот процесс уже начался.

Глава HRADF считает, что приватизация придаст динамику работе порта Александруполиса и он может стать ядром экономической жизни города и региона Фракии, как благодаря своему геостратегическому положению, так и его коммерческой деятельности и перспективам.

Кроме того, он может стать "стратегическим полюсом" в энергетической деятельности страны. "Как известно, Александруполис находится в центре планов по импорту сжиженного природного газа на Балканах, посредством продвигаемого проекта строительства плавучей станции регазификации сжиженного природного газа (FSRU) американскими и греческими деловыми кругами. В сочетании с недавним началом тендера HRADF на концессию подземного хранилища газа в Южной Кавале создается динамичное сплетение перспектив и развития", — говорится в сообщении.

Фонд 29 июня сообщил о начале международного тендера концессии на использование, разработку и управление подземным хранилищем газа на месте почти истощенного месторождения природного газа "Южная Кавала".

В феврале посол США в Афинах Джеффри Пайетт заявил, что США интересуются приватизацией трех портов Греции — в городах Александруполис, Волос и Кавала.

Ранее Пайетт заявлял об интересе к покупке порта Александруполис на севере Греции. США в 2019 году выделили 2,3 миллиона на подъем земснаряда "Ольга", затонувшего в порту еще в 2010 году и мешавшего полностью использовать мощности порта.

По словам Пайетта, подъем американскими военными затонувшего земснаряда из порта Александруполис "повышает торговую ценность порта и дает возможность Греции и США использовать Александруполис как стратегический имущественный элемент для развития американских и натовских сил в Черном море и в регионе Балкан посредством обновленного Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве".

Это соглашение предусматривает расширение американской военной базы Суда на Крите, предоставление американским военным инфраструктуры военных баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории.

По словам Пайетта, уровень американского интереса будет зависеть от условий приватизации портов.