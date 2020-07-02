МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Снятие ограничительных мер, введенных в РФ из-за коронавирусной инфекции, повысило число вакансий для официантов в два раза за несколько недель, сообщает сервис для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".

"Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало стремительно расти и приближаться к значениям начала апреля. В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, во вторую неделю после выхода из карантина предложений для соискателей стало уже в два раза больше, чем в первых числах лета", — говорится в исследовании.

Там также отмечается, что уже в апреле на сервисе на 61% уменьшилось количество вакансий для официантов, а в мае по сравнению с мартом число вакансий упало приблизительно на 77%.

При этом количество резюме официантов в апреле снижалось на 19% по сравнению с мартом, а в мае — на 29%. "Это можно связать с тем, что многие соискатели при желании сменить профессию просто создают новые резюме, а не редактируют или удаляют старые", — уточняется в отчете.

"На позицию официантов чаще претендуют женщины — они опубликовали 68% резюме. Средний возраст соискателей составляет 23 года", — уточняют в сервисе.

Со снятием ограничений число резюме на позицию официанта не изменилось, однако откликов на вакансии стало на 50% больше, и чаще всего официантов на сегодняшний день ищут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане, заключили в "Работе.ру".