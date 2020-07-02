МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Совет директоров одного из крупнейших мировых производителей титана — корпорации "ВСМПО-Ависма" — принял решение назначить генеральным директором бывшего вице-президента Evraz Сергея Степанова, следует из сообщения компании.

"Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора корпорации "ВСМПО-Ависма" Кузюка Максима Вадимовича с 1 июля 2020 года… Избрать генеральным директором Степанова Сергея Станиславовича на срок со 2 июля 2020 года по 1 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

С ноября 2012 года до июня текущего Степанов занимал должность вице-президента Evraz, руководителя дивизиона "Уголь". До прихода в группу он работал исполнительным директором компании Nordgold, где отвечал за операционную деятельность ее золотодобывающих предприятий. Степанов также занимал руководящие позиции в "Северсталь-ресурсе", "Воркутаугле", холдинге "Суал" и украинской ДТЭК.

В начале мая стало известно, что гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин принял решение покинуть свой пост (он возглавлял корпорацию с июля 2009 года) и сосредоточиться на личных проектах. Тогда же исполняющим обязанности генерального директора был назначен Максим Кузюк.

Кузюк с октября работал замгендиректора по развитию бизнеса "ВСМПО-Ависма", а ранее занимал должности генерального директора группы компаний "Ижмаш" концерна "Калашников", был руководителем холдинга "Технодинамика" и ОАО "РТИ".