МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Украина разместила в среду 12-летние еврооблигации объемом 1,75 миллиарда долларов с доходностью 7,3% годовых, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос инвесторов на бумаги с погашением в марте 2033 года превысил 7,5 миллиарда долларов.

Одновременно министерство финансов Украины намерено выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов. Цена выкупа бумаг с погашением в 2021 году установлена в размере 1035 долларов за бумагу номиналом 1000 долларов, для евробондов с погашением в 2022 году — 1042,5 доллара.

В настоящее время в обращении у Украины находятся евробонды-2021 на 1,409 миллиарда долларов, евробонды-2022 — на 1,384 миллиарда долларов. Держатели евробондов этих двух выпусков могли обменять их на бумаги нового выпуска. Таким образом, объем привлеченных новых средств составляет около 1,025 миллиарда долларов.

Во вторник состоялся конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению новых евробондов Украины. Организаторами выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.