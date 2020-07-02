МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российское правительство намерено исключить целый ряд ключевых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как пишет газета "Известия", кабмин внесет изменения в пользу новых параметров, которые направлены на помощь гражданам и предпринимателям.
Издание со ссылкой на источники, близкие к правительству и Минэкономразвития, пишет, что главными целевыми показателями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5%, а также рост числа занятых в этом секторе экономики — до 25 млн человек до 2024 года.
Глава МЭР Максим Решетников 25 мая говорил, что кабмин намерен пересмотреть ряд мероприятий и, возможно, целевых показателей нацпроектов. Он заявлял, что правительство вернется к этому вопросу в августе-сентябре текущего 2020 года.
Правительство России собирается отказаться от подсчета трех целевых показателей верхнего уровня:
- численность занятых в МСП,
- доля малого бизнеса в ВВП,
- доля экспорта МСП в общем объеме несырьевых поставок.
Ищдание пишет, что вместо этих показателей Минэкономразвития предложило ориентироваться в этом национальном проекте на внедрение новой цифровой платформы "одно окно" для МСП. Ее создание предусмотрено в общенациональном плане восстановления экономики.
Помимо этого, министерство экономического развития предлагает создание условий для стимулирования роста МСП, а также вовлечение граждан в предпринимательство.
Собеседники издания сообщили, что новые подходы уже одобрило правительство, а МЭР работает над их конкретизацией и дополнением.
https://1prime.ru/state_regulation/20200702/831713412.html