МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российское правительство намерено исключить целый ряд ключевых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Как пишет газета "Известия", кабмин внесет изменения в пользу новых параметров, которые направлены на помощь гражданам и предпринимателям.

Издание со ссылкой на источники, близкие к правительству и Минэкономразвития, пишет, что главными целевыми показателями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32,5%, а также рост числа занятых в этом секторе экономики — до 25 млн человек до 2024 года.

Глава МЭР Максим Решетников 25 мая говорил, что кабмин намерен пересмотреть ряд мероприятий и, возможно, целевых показателей нацпроектов. Он заявлял, что правительство вернется к этому вопросу в августе-сентябре текущего 2020 года.

Правительство России собирается отказаться от подсчета трех целевых показателей верхнего уровня:

численность занятых в МСП,



доля малого бизнеса в ВВП,



доля экспорта МСП в общем объеме несырьевых поставок.



Ищдание пишет, что вместо этих показателей Минэкономразвития предложило ориентироваться в этом национальном проекте на внедрение новой цифровой платформы "одно окно" для МСП. Ее создание предусмотрено в общенациональном плане восстановления экономики.

Помимо этого, министерство экономического развития предлагает создание условий для стимулирования роста МСП, а также вовлечение граждан в предпринимательство.

Собеседники издания сообщили, что новые подходы уже одобрило правительство, а МЭР работает над их конкретизацией и дополнением.