КИЕВ, 2 июл — ПРАЙМ. Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций на 1,75 миллиарда долларов после заявления об отставке главы Национального банка Якова Смолия, сообщает в четверг агентство LIGA.net со ссылкой на представителей крупных инвесткомпаний. Зеленский внес в Раду Украины постановление об отставке главы Нацбанка

Ранее источник РИА Новости в банковских кругах сообщил, что Украина в среду разместила 12-летние еврооблигации объемом 1,75 миллиарда долларов с доходностью 7,3% годовых.

"Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций, благодаря которым накануне привлекла на рынке 1,75 миллиардов долларов… Размещение отменили "по инициативе эмитента", — говорится в сообщении агентства.

Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в среду подал президенту заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на Нацбанк. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности регулятора. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски.

Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.