КИЕВ, 2 июл — ПРАЙМ. Украинская гривна в четверг незначительно подешевела на фоне заявления об отставке главы Нацбанка, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Зеленский внес в Раду Украины постановление об отставке главы Нацбанка

Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в среду подал в отставку, объяснив это "систематическим политическим давлением" на регулятор. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду постановление об отставке Смолия.

По данным регулятора, официальный курс гривны в четверг составляет 26,77 гривны за доллар. В среду официальный курс был 26,66 гривны за доллар. При этом в крупнейшем государственном банке Украины, Приватбанке, доллар можно купить за 27,25 гривны. По данным финансового ресурса "Минфин", в обменниках один доллар стоит от 26,7 до 27,3 гривны. При этом отмечается, что дефицита наличной валюты в обменниках нет.

Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики и депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в среду выразил мнение, что отставка Смолия может негативно повлиять на отношения Украины с МВФ. Вместе с тем украинский экономический эксперт Александр Охрименко полагает, что эта отставка не повлияет ни на валютный рынок в стране, ни на сотрудничество Киева с МВФ.