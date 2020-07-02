МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Рассмотрим также вопрос о поддержке безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения. Эту тему мы подробно обсуждали на совещании о ситуации на рынке труда, которое я проводил в понедельник. Сегодня правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников", — сказал он.

Мишустин отметил, что гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу на пожилыми людьми.