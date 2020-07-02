МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Утвержденный объем расходов федерального бюджета можно будет превысить в 2020 году на 1,8 триллиона рублей для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики согласно поправкам в законодательство, которые обсудит сегодня правительство, заявил в ходе заседания кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Обсудим поправки в законодательство, которые позволят направить дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусной инфекции и поддержки экономики. Законопроект предполагает изменение ряда положений Бюджетного кодекса, появится возможность превысить утвержденный объем расходов федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей. Кроме того, до 2024 года будет действовать норма о перечислении доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния в федеральный бюджет", — сказал он.

"Предусмотрены решения и для укрепления региональных бюджетов в 2020 году, в том числе за счет штрафов за нарушения правил передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта", — добавил он.