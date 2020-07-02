ПЕКИН, 2 июл — Dow Jones. Вспышка коронавируса в Китае была взята под контроль, и с тех пор экономика восстанавливается. В то же время, как показал ежеквартальный отчет центрального банка, почти половина жителей считает, что ситуация на рынке труда остается неблагоприятной и неопределенной.

Опрос, в котором приняли участие около 20 000 вкладчиков в различных городах страны, показал, что 42,4% опрошенных называют ситуацию "неблагоприятной" и отмечают, что "работу найти трудно". Во 2-м квартале индекс ожиданий в отношении занятости составил 37,5%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Об этом в четверг сообщил Народный банк Китая.

Примерно одна пятая часть вкладчиков, или 21,7%, сообщили, что их доходы упали, тогда как общий индекс уверенности относительно доходов по сравнению с 1-м кварталом вырос на 2 процентных пункта, до 47,9%.

Согласно опросу китайских банков, спрос на займы резко вырос, чему способствовало смягчение денежно-кредитной политики. Общий индекс спроса на займы в 1-м квартале составил 75,8%, что на 9,8 процентного пункта больше, чем в предыдущем квартале, и на 9,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Судя по отдельному опросу компаний, ситуация с заказами на импорт и на экспорт улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом, но до нормы еще далеко.

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