2 июл — Dow Jones. Трудно сказать, что будет в США этой осенью, но можно утверждать, что нормально точно не будет.

На прошедшей неделе это стало еще понятнее: число новых случаев заражения Covid-19 резко выросло в нескольких штатах, которые одними из первых возобновили экономическую активность. Вероятность того, что к концу лета распространение нового коронавируса удастся сдерживать в достаточной степени, чтобы можно было в целом вернуться к нормальной работе, представляется низкой.

Инвесторам следует скорректировать свои ожидания относительно состояния экономики до конца этого года. Речь идет не только о том, каким будет восстановление (V-образным, W-образным или U—образным). Лучше в деталях представить себе, какой будет повседневная жизнь, оценить ее перспективы в разных аспектах: работа, учеба, встречи с друзьями и знакомыми.

В некоторых отраслях проблематично создать условия для безопасной совместной работы, и осенью это не изменится. Например, сидеть плечом к плечу в офисе сейчас слишком рискованно. Вероятно, многие работодатели и работники будут так считать, пока не появится вакцина. Поэтому рабочие столы будут переставлены, перегородки между ними станут выше, а многие рабочие помещения уже не вместят столько же работников, сколько вмещали раньше. Это приведет к рассадке в шахматном порядке и к организации удаленной работы из дома, а в офисы люди будут приходить только несколько раз в неделю. Компании, которые могут позволить себе полностью перевести сотрудников на надомную работу до конца года, такие как Facebook и Google, уже планируют пойти по этому пути.

В результате компании, продажи которых зависят от общения, будут и впредь испытывать трудности. Кафе в центре города, недорогому ресторану напротив административного здания и спортзалу в деловом районе предстоит трудная осень, в течение которой в них будет занято намного меньше работников, чем обычно.

Перспективы образовательных учреждений тоже остаются неясными. Власти регионов ищут баланс между необходимостью очного обучения и безопасностью учащихся и преподавателей. Многие рассматривают гибридные модели, предполагающие учебу в аудиториях дважды в неделю и дистанционное обучение в другие дни. Для родителей, которые не могут работать удаленно или нанять кого-то для присмотра за ребенком, это чревато большими проблемами. Многие предпочтут не работать, что обернется потерей доходов и покупательной способности.

Еще один вопрос состоит в том, какие виды социальной активности позволят осуществлять власти. В понедельник в Нью-Джерси на неопределенное время был отложен срок разрешения на работу закрытых помещений ресторанов и кафе, в Нью-Йорке подобное решение было принято в среду. Вероятно, в некоторых регионах страны пообедать в помещении ресторана будет невозможно и осенью, не говоря уже о посещении ночных клубов, кинотеатров и стадионов.

Восприятие риска людьми может оказаться более значимым фактором, чем правила. Экономист Гарвардского университета Радж Четти отметил, что в Миннесоте ограничения были ослаблены раньше, чем в Висконсине, но динамика расходов в обоих штатах была одинаковой. Поэтому важно, чтобы объявление властей о безопасности возобновления той или иной активности внушало доверие.

Все это не сулит ничего хорошего для краткосрочных перспектив экономики. Вряд ли кого-то может порадовать осень, в которую люди не смогут полноценно осуществлять свою деятельность, в которую родители будут вынуждены балансировать между необходимостью зарабатывать деньги и давать детям образование, а миллионы работников сферы услуг будут сидеть без работы. Вопрос о необходимость очередного раунда стимулирования встает все острее.

Надежда на то, что на этот раз вся срана примет необходимые меры для сдерживания пандемии и найдет пути возобновления работы без угрозы здоровью людей. В этом случае экономика получит более сильную опору, пока мы ждем вакцину.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ