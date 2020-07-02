МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июня, снизилось на 55 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,482 миллиона и составило 1,427 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 125 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 1,355 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 1,48 миллиона. Это уже 13-ое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.