МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, следует из данных министерства труда страны.

Агентство Рейтер отмечает, что показатель роста числа рабочих мест является рекордным с начала ведения статистики по нему в 1939 году. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали безработицу в июне на уровне 12,3% и рост числа рабочих мест на 3 миллиона.

Рост числа рабочих мест в мае был пересмотрен до 2,7 миллиона с первоначальных 2,509 миллиона.

"Эти улучшения на рынке труда отражают продолжающееся возобновление экономической активности, которая была ограничена в марте и апреле из-за пандемии коронавируса (COVID-19) и усилий по сдерживанию его распространения", — говорится в релизе.

В апреле безработица в США подскочила до 14,7% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года. Уже в мае показатель неожиданно сократился до 13,3%. Таким образом, второй месяц подряд отмечается улучшение ситуации на американском рынке труда. При этом годом ранее, в июне 2019 года, безработица в США находилась на отметке 3,7%.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 5% в годовом выражении и составила 29,37 доллара, но в месячном выражении она сократилась на 1,2%.