МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в мае вырос на 4,8 миллиарда долларов, или на 9,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 54,6 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос только до 53 миллиардов долларов. Значение за апрель было пересмотрено до 49,8 миллиарда с первоначальных 49,4 миллиарда долларов.

В том числе экспорт из США в мае снизился на 4,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, по сравнению с апрелем — до 144,5 миллиарда, а импорт за тот же месяц составил 199,1 миллиарда долларов, уменьшившись на 1,8 миллиарда в месячном выражении (на 0,9%).

Дефицит внешней торговли товарами США в мае увеличился по отношению к апрелю на 4,2 миллиарда долларов, до 76,1 миллиарда, а профицит по статье услуг уменьшился на 0,6 миллиарда долларов — до 21,5 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).