БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, фактически отказавшего стране в возвращении золота на 930 миллионов евро, сообщил ЦБ.

"Центральный банк Венесуэлы опротестует абсурдное и небывалое решение английского суда, которое нацелено на лишение венесуэльского народа золота, которое так срочно необходимо, чтобы противостоять пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков на 930 миллионов евро, хранящихся в Великобритании, признал законность президентства оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой государства.

Таким образом, суд фактически отклонил иск Центрального банка Венесуэлы, поданного против Банка Англии, чтобы добиться возвращения хранящихся в нем слитков золота, которые власти намеревались направить на борьбу с коронавирусом.

В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли доступ президенту Венесуэлы Николасу Мадуро к его активам за рубежом. Позже Мадуро заявил, что в Банке Англии хранится 80 тонн золота, принадлежащего венесуэльским властям.

Также в СМИ появилась информация о том, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству президента Мадуро золотые слитки.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.