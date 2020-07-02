МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Аналитики прогнозируют годовую инфляцию в России в июле на уровне 3,2%, к концу года она ускорится до 3,8%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 3% с апрельских 3,1%. Однако постепенное снятие "коронавирусных" ограничений может разогнать инфляцию. Так, в ЦБ годовую инфляцию по итогам июня ожидают на уровне 3,2-3,4%, Минэкономразвития дает более скромный прогноз — 3-3,2%.

Банк России в апреле дал прогноз по инфляции на конец года в 3,8-4,8%, однако уже в конце июня уточнил его, отметив, что ориентироваться стоит на нижнюю границу диапазона. По прогнозу Минэкономразвития, опубликованного в мае, инфляция на конец года составит 4%.

ФАКТОРЫ ИНФЛЯЦИИ

Девальвация рубля разогнала инфляцию в марте-апреле, однако этот эффект уже полностью исчерпал себя в мае, говорит главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. "Начинают работать факторы, замедляющие рост цен. Это в первую очередь спад спроса со стороны населения. Кроме того, укрепление рубля также играет определенную роль", — отметил он.

Главным проинфляционным фактором в июле будет индексация тарифов ЖКХ, подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. "Отдельное беспокойство вызывает закрепившийся в последние недели тренд на удорожание нефтепродуктов из-за их локального дефицита на фоне быстрого восстановления спроса", — отметил он, добавив, что влияние данного фактора краткосрочно и в основном уже реализовалось в июне.

Старший экономист банка Открытие Максим Петроневич напоминает о факторе роста тарифов естественных монополий, который будет способствовать разгону инфляции в июле.

"Ускорению будет способствовать индексация тарифов естественных монополий, которая в 2019 году в связи с ростом НДС проходила постепенно в два этапа — в январе и в июле. В 2020 году индексация будет произведена в один шаг — в июле", — предупреждает он.

Самые "скромные" ожидания по инфляции на июль у руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, который прогнозирует инфляцию по итогам текущего месяца в диапазоне 2-2,5%. "В этот месяц многие компании с высокой вероятностью будут предлагать скидки своим клиентам, что будет положительно влиять на инфляцию в этот период. Мы также ожидаем стабильного курса рубля к доллару и евро, поэтому данный фактор также не будет существенно влиять на инфляцию", — считает он.

"Общий экономический фон пока для инфляции достаточно спокойный. Август и сентябрь – месяцы, в которые возможна и в отдельные годы происходит сезонная дефляция (месяц к месяцу) из-за сезонности производства продовольственных товаров. Спрос по-прежнему подавлен. Эти факторы сдерживают инфляцию", — поясняет замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. А вот главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не исключает, что риски дефляции могут проявиться уже в июле.

Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах указал, что в пользу низкой инфляции в настоящее время говорят подавленный спрос вне госсектора и ограничения на хозяйственную деятельность, а также хорошие виды на урожай и снижение цен на овощи. "Сжатый" потребительский спрос в течение всего 2020 года будет оставаться основным фактором дезинфляционного давления, соглашается с коллегой экономист компании "БКС Премьер" Антон Покатович.

Несмотря на то, что по мере снятия карантинных ограничений ожидается постепенное восстановление экономической активности, провал в доходах за время самоизоляции и социальное дистанцирование будут сдерживать потребительскую активность и инфляционное давление, уверен главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы аналитиков по годовой инфляции в июле и декабре представлены ниже (в %):

АКРА — 3,3-3,5 / 4-4,7

Альфа-банк — 2,9 / 3,6

БКС — 3,4-3,6 / 3,8-4,3

"Зенит" — 3,2 / 3,3

НРА — 2-2,5 / 4,5-5

"Открытие" — 3,3-3,4 / 3,8-4,2

Промсвязьбанк — 3,2 / 3,7

Россельхозбанк — 3,2-3,3 / 3,4-3,8

Сбербанк — 3,4 / 3,6

Совкомбанк — 3,4 / 3,7

"Эксперт РА" — 2,9 / 3,2