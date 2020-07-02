МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов ФРГ разрабатывает законопроект об уменьшении налоговой нагрузки на общую сумму 42,5 миллиарда евро включительно до 2024 года, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на законопроект, попавший в распоряжение издания.

По данным издания, законопроект предполагает, что в следующем году общая сумма налоговых послаблений составит около семи миллиардов евро, потом она возрастет до 11-12 миллиардов евро в год.

К 1 января 2021 года правительство увеличит необлагаемый налогом минимум с 9408 до 9696 евро. Кроме того, возрастет планка дохода, который облагается наивысшей налоговой ставкой в 42%, с сегодняшних 57 052 до 57 919 евро. Специальная максимальная налоговая ставка в 45% будет применяться к доходам выше 274 613 евро. В этом году этот налог применялся к доходам от 270 501 евро.

Также с 1 января 2021 года возрастут выплаты на детей еще на 15 евро за ребенка. "Вместе с тем, соответственно, возрастет налоговая льгота для семей с детьми", — говорится в законопроекте.

Как ожидается, закон о налоговых послаблениях будет принят кабмином 29 июля.