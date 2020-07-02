ЛОНДОН, 2 июл — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Государственная программа по компенсации 80% зарплаты временно оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса в Великобритании может быть завершена после выплат в октябре, заявил в интервью Evening Standard премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, длительное время, проведенное дома без работы, не идет на пользу ни самим гражданам, ни экономике страны. Власти Британии с марта выплатили более 25 миллиардов фунтов стерлингов, деньги получили 9,3 миллиона человек. Изначально схема была рассчитана на три месяца, однако позже была продлена до октября включительно.

После заявления Джонсона стало ясно, что третьего этапа продления программы компенсации зарплат, за которую выступают бизнес и профсоюзы, может не последовать.

"Мы потратили 120 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку людей, это огромное обязательство… Но я думаю, что люди должны признать, что определенные ограничения, которые накладываются на вас, в долгосрочной перспективе не являются здоровыми ни для экономики, ни для вас как работника", — сказал Джонсон в интервью, добавив, что экономику необходимо привести в движение.

Власти Великобритании в марте ввели схему компенсации зарплат сотрудникам и самозанятым гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов на сотрудника в месяц.

Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.