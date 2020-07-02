МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Северсталь" начала строительство пароэжекторного насоса для установки вакуумирования стали (УВС) в цехе внепечной обработки конвертерной стали Череповецкого меткомбината (ЧерМК, входит в состав дивизиона "Северсталь Российская сталь"), говорится в сообщении компании.

Агрегат позволит компании выпускать более 2 миллионов тонн в год высокомаржинального вакуумированного металла. Объем инвестиций составит около 1,5 миллиарда рублей. Запуск модернизированной установки вакуумирования стали в комплексе со вторым пароэжекторным насосом запланирован во втором квартале 2021 года.

Второй пароэжекторный насос, по словам гендиректора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова, даст возможность сократить временные потери при обслуживании оборудования и организовать одновременное вакуумирование на двух позициях.

"Установка второго пароэжекторного насоса вместе с общей модернизацией агрегата позволят нам на 360 тысяч тонн в год увеличить ежегодный объем выпуска высокомаржинального металла, в том числе автолиста. Мы обеспечим стабильный выпуск ответственных марок стали для клиентов автомобильной и трубной промышленностей", — приводятся в сообщении слова Виноградова.

Сейчас, говорится в сообщении, на ЧерМК ведутся подготовительные работы. Специалисты приступили к строительно-монтажным работам на комплексе водоподготовки. Идет демонтаж прежнего оборудования под будущую стройку. Ведется перенос трубопроводов: аспирационного и водопровода.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2%, до 11,847 миллиона тонн.