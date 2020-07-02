МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ по состоянию на 31 декабря 2019 года нарастил долю доллара в структуре международных резервов — до 24,5% против 22,7% годом ранее, одновременно сократив долю евро и юаня, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно документу, доля евро сократилась до 30,8% с 31,7% годом ранее, доля юаня — до 12,3% с 14,2%. При этом регулятор также нарастил долю фунта стерлингов — до 6,5% с 6%.

Доля прочих валют в общей структуре резервов снизилась до 6,4% с 7,3%. В структуре активов Банка России к прочим валютам отнесены активы в иенах (3,5%), канадских (2,2%) и австралийских (0,7%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны, также указал ЦБ.

При этом наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов показал юань — 3,05% годовых, а доходность доллара достигла 1,88% годовых. Доходность евро показала отрицательную величину (-0,40%).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов. А за последнюю отчётную неделю, с 19 по 26 июня, они выросли на 0,1% и составили 568,3 миллиарда долларов.