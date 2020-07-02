МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Ростех" завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ "Роствертол", говорится в сообщении фонда.

НПФ "Ростех" стал правопреемником по всем правам и обязательствам присоединенного негосударственного пенсионного фонда и продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ "Роствертол", уточняется там же.

В начале июня Банк России согласовал это присоединение.

Затем, 30 июня, НПФ "Роствертол" был исключен из реестра негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц — в связи с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности фонда из-за его реорганизацией в форме присоединения к НПФ "Ростех". Таким образом, количество участников системы гарантирования прав застрахованных лиц сократилось до 29 фондов, сообщало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Единственный акционер НПФ "Ростех" и НПФ "Роствертол" — государственная корпорация "Ростех". Решение об объединении фондов было принято госкорпорацией в сентябре. Тогда же было принято решение увеличить уставный капитал НПФ "Ростех" на общую сумму 50 миллионов рублей.

В структуру "Ростеха" также входит НПФ "Первый промышленный альянс" (82,65% принадлежит "Камазу", среди акционеров которого "Ростех"). В 2017 году, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила передачу НПФ "АвтоВАЗ" (прежнее наименование НПФ "Ростех") "в периметр" "Ростеха", госкорпорация заявляла о намерении объединить все три фонда.