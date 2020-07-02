БРЮССЕЛЬ, 2 июл — ПРАЙМ, Мария Князева. Страны Евросоюза согласны с тем, что Еврокомиссии нужно занимать на рынке деньги для нового антикризисного фонда, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

По ее словам, страны союза согласны с тем, что Еврокомиссии позволено занимать деньги для фонда на рынке и передавать их через европейские программы на поддержку экономики региона.

"Общая структура не вызывает вопросов, и это хороший признак", — сказала она.

При этом отдельные детали, к примеру, размер фонда и соотношение кредитов и грантов в структуре выдачи денег, окончательно не согласованы.

Еврокомиссия надеется, что страны Евросоюза сделают все возможное, чтобы договориться о параметрах нового антикризисного фонда на саммите своих лидеров в этом июле, сказал в четверг еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан. А после достижения такой договоренности будет необходимо, чтобы свою позицию принял и Европарламент, кроме того, в большинстве стран ЕС может потребоваться ратификация определенных его параметров.

Внеочередной саммит в Брюсселе, где ожидалось личное присутствие глав государств ЕС, впервые с начала введения карантинных мер против коронавируса пройдет 17-18 июля и будет посвящен фонду восстановления ЕС от сильнейшего экономического кризиса, а также связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.

Многолетний финансовый план создается в ЕС не в первый раз, с его учетом затем составляются общие ежегодные бюджеты ЕС, наполняемые в основном деньгами стран союза. Однако в этот раз план должен быть увязан с новым антикризисным фондом, в частности, поскольку часть средств фонда должна пойти через бюджетные программы ЕС, а также потому, что необходимо скорректировать некоторые параметры в бюджетном планировании, чтобы позволить ЕК занять средства на рынке для наполнения фонда.

Еврокомиссия в конце мая представила предложения о создании фонда восстановления Евросоюза от глубочайшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Как раз эти средства она планирует привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде грантов (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов). Фонд должен будет состоять из ряда механизмов поддержки и будет временным, предполагается, что он будет поддерживать экономику до конца 2024 года.