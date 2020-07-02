МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 23 по 29 июня вернулась к нулю, с начала года потребительские цены выросли на 2,6%, сообщает Росстат.

"За период с 23 по 29 июня 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала июня – 100,2%, с начала года – 102,6%", — говорится в сообщении.

Ранее две недели подряд фиксировалась инфляция на уровне 0,1%, перед этим также была нулевая. В целом уже около двух месяцев показатель держится в диапазоне 0-0,1%. Выше, а именно 0,2%, инфляция в последний раз была на неделе с 14 по 20 апреля.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо увеличились на 0,1%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в июне на уровне 0,1-0,2%, в годовом выражении — 3-3,2%. Банк России ожидает годовую инфляцию в июне на уровне 3,2-3,4%, а по итогам 2020 года — в нижней части диапазона 3,8-4,8%.