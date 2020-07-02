МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в РФ и смягчение экономических последствий от введенных ограничений, оценивается в сумму порядка 4 триллиона рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"В целом антикризисный пакет – это порядка 4 триллионов рублей прямых дополнительных расходов бюджета", — сказал Колычев на брифинге.

Основной фокус бюджетных мер, отметил он, был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.

Говоря о дополнительном финансировании системы здравоохранения, замминистра уточнил, что речь идет и о расширении коечного фонда, и о стимулировании производства средств индивидуальной защиты и специального медоборудования, и об увеличении оплаты труда медиков. "В целом на поддержку системы здравоохранения и системы санэпидконтроля в структуре антикризисного плана предусмотрено порядка полутриллиона рублей, 450 миллиардов, около того. Это именно дополнительных расходов", — сказал Колычев.

Второе направление — поддержка доходов населения, и расходы по этому блоку, по его словам, превышают 800 миллиардов рублей. Замглавы Минфина пояснил, что это расходы на поддержку граждан, которые потеряли работу, а также семей с детьми.

Третий большой блок антикризисных мер связан с мерами для наиболее пострадавших отраслей экономики. "На это в антикризисе предусмотрено порядка 2 триллионов рублей, даже чуть больше. Это разнообразные меры", — продолжил Колычев. В их числе прямые выплаты малому и среднему бизнесу, программы льготного кредитования, отраслевые меры, отсрочки по налогам и другое.

"Последний блок в антикризисном пакете – это поддержка субъектов (Федерации — ред.) и бюджетов государственных внебюджетных фондов. На это предусмотрено в целом порядка 700-800 миллиардов рублей в этом году", — добавил замминистра.

Говоря о структуре фондирования антикризисного пакета, он выделил три части. "Первая часть – это разовые доходы. Доход, связанный с перечислением в пользу ФНБ прибыли ЦБ от покупки акций Сбербанка, – 1,1 триллиона рублей. Второе – это перераспределение. Мы нашли резервы внутри бюджета — грубо около 1 триллиона рублей. Третье – это дополнительные заимствования (на них приходится оставшаяся часть)", — заключил Колычев.