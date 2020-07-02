МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что Сбербанк и ВТБ в 2020 году смогут сформировать необходимый уровень резервов из-за рисков в связи с коронавирусом и выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

В мае глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк соберет набсовет во второй половине августа для определения размера дивидендов по итогам 2019 года, их размер будет зависеть от последствий коронавируса, но вероятность выплаты в 50% прибыли по МСФО остается.

ВТБ в августе определится с размером дивидендов за 2019 год, годовое собрание акционеров пройдет в сентябре, сообщал член правления банка Дмитрий Пьянов также в мае. В июне он уточнял, что определяющим фактором при определении размера дивидендов ВТБ по итогам 2019 года станет значение норматива достаточности капитала на 30 июня этого года.

"Решили дать возможность и по тому, и по другому посмотреть на эффект от ухудшения ситуации в различных секторах на кредитные портфели, их обслуживание и необходимый объем резервов, который нужно создать в связи с этим. Соответственно, в конце августа банки такие оценки должны будут сделать, и дальше будем смотреть. Сейчас преждевременно, не могу сказать", — сказал Колычев журналистам, отвечая на вопрос о дивидендах Сбербанка и ВТБ.

"Мы все-таки ожидаем, что все банки смогут справиться как с необходимостью аллоцировать дополнительные резервы, так и с необходимостью возвращать акционерам доходы прошлых лет", — добавил он.

"Да", — ответил замминистра на вопрос о направлении на дивиденды 50% прибыли.

Минфин также будет настаивать на выплате "Транснефтью" дивидендов за 2019 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Министр энергетики России Александр Новак в июне заявил, что кабмин обсуждает возможность отсрочки или снижения доли чистой прибыли в выплате дивидендов "Транснефти", однако окончательного решения нет, при этом Минэнерго поддерживает идею рассрочки выплаты части дивидендов на определенный период для сохранения инвестпрограммы компании.

"В плане "Транснефти" мы предполагаем такой же подход, как и у всех – 50%. Есть возможность отсрочить в рамках этого года из-за COVID, чуть-чуть попозже заплатить, но будем настаивать на 50%", — сказал Колычев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли определенность с дивидендами "Транснефти".

"Нам кажется, что на "Транснефть" в меньшей степени повлияла как-то история с COVID. Это тарифная компания, у которой выручка формируется исключительно из тарифа. Объем прокачки немного упал, но это означает, что объем доходов в этом году снизится, соответственно база для начисления дивидендов и чистая прибыль в этом году упадут. В следующем году соответственно и 50% от меньшей базы будет меньшая сумма. В этом плане 50%-ный норматив, так как он относительный, то он все эти временные эффекты из-за снижения доходов и чистой прибыли автоматически учитывает", — добавил он.

Замминистра подчеркнул, что подход в выплате дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО касается и всех остальных госкомпаний.