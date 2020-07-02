МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Минфин России не планирует менять валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Мне кажется, мы уже все реализовали. То есть мы сделали ее более похожей на структуру золотовалютных резервов ЦБ. Дополнительных изменений пока не обсуждали", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об изменении валютной структуры ФНБ.

Сейчас средства ФНБ можно вкладывать в доллары США, евро, фунты стерлингов, австралийские и канадские доллары, швейцарские франки, японские иены и китайские юани.

По словам замминистра, на конец этого года объем ликвидной части фонда составит около 7 триллионов рублей. "Около 7% ВВП. Это объем именно резервных активов, не включая иные активы. А в деньгах это чуть больше 7 триллионов", — сказал он, отвечая на вопрос об объеме ФНБ на конец года.

Объем ФНБ на конец 2019 года составлял 7,8 триллиона рублей. А в марте, когда Минфин перечислил в фонд купленную в прошлом году по бюджетному правилу валюту, ФНБ достиг пика в 12,856 триллиона, или 11,3% ВВП, при этом объем ликвидной части составлял 9,8% ВВП. На 1 июня объем фонда составлял 12,161 триллиона рублей.

Кроме того, Колычев сообщил, что Минфин России накопил в Фонде национального благосостояния (ФНБ) более 12 триллионов рублей, однако для финансирования допрасходов предпочитает наращивать заимствования, а не тратить средства фонда, поскольку видит риски, в том числе для стабильности рубля.

Объем фонда на 1 июня составлял 12,161 триллиона рублей.

"Если тратим больше ФНБ, соответственно необходимо будет конвертировать этот ФНБ, из-за чего валюта будет зависеть от таких административных решений. Как вы знаете, механизм операций на открытом рынке жестко привязан к динамике цен на нефть, и именно этим компенсируется влияние динамики цен на нефть на курсовые соотношения и дальше по всей цепочке – на инфляцию, процентные ставки в экономике", — сказал он журналистам.

"Поэтому жертвовать этим в период, когда есть возможность занимать больше, было нецелесообразно. Я уж не говорю о том, что высокие цены на нефть никто не гарантирует, и ФНБ нужен для финансирования текущих расходов бюджета в условиях низких цен", — продолжил замминистра.