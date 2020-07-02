МОСКВА, 2 июл — Dow Jones. Безработица в Европе в мае выросла совсем немного, что подтверждает успех правительственных программ, предусматривающих выплату зарплаты работникам, отправленным в неоплачиваемые отпуска.

Эти программы заработали, когда европейские правительства начали вводить карантинные ограничения, призванные сдержать распространение нового коронавируса. Большинство предприятий столкнулись с резким сокращением доходов, и правительства опасались, что это приведет к массовым увольнениям.

Краткосрочные программы поддержки занятости доказали свою эффективность. Согласно данным, опубликованным в четверг агентством статистики Евросоюза, в мае число безработных в 19 странах еврозоны выросло всего на 159 000 человек, а уровень безработицы поднялся до 7,4% от 7,3%.

По сравнению с февралем, когда карантинные ограничения Европу еще не охватили, число безработных выросло на 316 000 человек. Если использовать одинаковую методику подсчета, то в США за тот же период число безработных увеличилось на 9,8 млн.

"По сравнению с США рынок труда еврозоны выглядит сейчас очень сильно, — отмечает экономист ING Bank Берт Колийн. – Хотя безработица и растет, этот рост крайне слабый на фоне столь серьезного экономического спада".

Европейские данные по числу безработных не дают полного представления о сокращении занятости с момента введения карантинов. Опросы показывают, что многим пришлось прекратить поиск работы, отчасти из-за необходимости самостоятельно присматривать за своими детьми. Эти люди уже не считаются безработными, даже если они захотят вернуться на работу, когда услуги по уходу за детьми вновь станут доступны.

Эта и другие статистические особенности помогают объяснить, почему в Италии в мае было зарегистрировано меньше безработных, чем в марте, а также почему в других странах зафиксирован удивительно низкий рост числа безработных.

Тем не менее программы поддержки занятости помогли удержать рост безработицы и сохранить за работниками рабочие места, на которые они смогут вернуться, как только их услуги потребуются. При этом число работников, продолжающих получать зарплату по этим программам, остается очень высоким, указывая на то, что отмена карантинных ограничений вовсе не означает быстрого возвращения к нормальной жизни

Согласно опубликованным во вторник данным, в Великобритании число работников, охваченных программой защиты рабочих мест в условиях пандемии коронавируса, на прошлой неделе выросло до 9,3 млн от 9,2 млн неделей ранее. В среду Федеральное агентство занятости Германии сообщило о скромном росте числа отправленных в отпуска работников в июне. Показатель увеличился всего на 342 000 после роста на 1,14 млн в мае и на 10,66 млн в марте-апреле.

Во Франции аналогичной программой по состоянию на 22 июня было охвачено 13,6 млн человек. За последнюю неделю их число выросло незначительно.

Программы поддержки занятости стоят дорого, и правительства рассматривают способы их оптимизации. Правительство Великобритании уже заявило о намерении повысить со следующего месяца долю зарплаты, оплачиваемую работодателями. Когда это произойдет, компании могут решить, что штат необходимо сокращать, и отправленные в отпуска работники останутся без работы.

Для многих компаний перспективы настолько туманны, что они не знают, сколько работников им будет необходимо для удовлетворения будущего спроса. Для других картина уже достаточно ясна. Компания Airbus объявила в понедельник о планируемом сокращении 5000 рабочих мест во Франции, 5100 в Германии, 1700 в Великобритании и 900 в Испании.

Многим другим, вероятно, придется принимать похожие решения уже в ближайшие месяцы. Экономисты Европейского центрального банка ожидают, что уровень безработицы в еврозоне к концу года вырастет до 9,8%, а в 2021 году – до 10,1%. И все же этот уровень будет намного ниже пика, достигнутого в разгар долгового и банковского кризиса, что будет зачтено как успех политики блока, продолжающего поиск пути к восстановлению экономики.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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