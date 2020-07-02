БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июл /ПРАЙМ/. Почти три миллиона компаний в странах Латинской Америки и Карибского бассейна прекратят существование из-за мер, предпринятых на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Экономической комиссии ООН по странам региона (Cepal), посвященном последствиям COVID-19.

"Подавляющее большинство компаний в регионе зафиксировали значительное падение своих доходов и сталкиваются с трудностями в поддержании своей деятельности, поскольку у них возникают серьезные проблемы с выполнением своих зарплатных и финансовых обязательств, а также трудности с доступом к финансированию. По оценкам Cepal, до конца года прекратят существование более 2,7 миллионов компаний региона, из них 2,6 миллиона — это микропредприятия", — отмечается в исследовании.

Речь идет о потере 8,5 миллиона рабочих мест, не учитывая сокращение сотрудников в компаниях, которые продолжат работать.

Среди наиболее пострадавших секторов Cepal называет торговлю, сферу недвижимости, отели и рестораны, отдельные производства и социальные услуги.

Так, по мнению экспертов, сфера торговли потеряет 1,4 миллиона компаний и 4 миллиона рабочих мест, а туристический сектор – 290 тысяч компаний и миллион рабочих мест.