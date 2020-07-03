ПЕКИН, 3 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в июне, согласно независимому исследованию делового издания Caixin, вырос максимальными за последние 10 лет темпами на фоне восстановления внешнего и внутреннего спроса после падения из-за эпидемии коронавируса.

Показатель июня вырос до 58,4 с 55 пунктов в мае. Индекс демонстрирует рост уже четвертый месяц подряд, при этом июньский оказался самым высоким с апреля 2010 года.

Официальный PMI июне в непроизводственном секторе, опубликованный ранее государственным статистическим бюро, вырос до 54,4 с 53,6 пункта в мае.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.