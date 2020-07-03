МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Среднестатистическая российская семья из трех человек, в которой двое взрослых работают, хотела бы иметь ежемесячный доход в размере 85,7 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир".

Поясняется, что в опросе приняли участие жители России старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны.

22% опрошенных считают, что для семейного бюджета достаточно в месяц иметь от 60 до 90 тысяч рублей.

Еще 21% — от 90 до 120 тысяч рублей.

В качестве желаемого месячного дохода сумму от 45 до 60 тысяч рублей назвали 18% участников опроса.

4% довольствовались бы доходом в размере 20-30 тысяч рублей в месяц, еще 2% — готовы жить на менее чем двадцать тысяч рублей в месяц.

По мнению экспертов, которые проанализировали это исследование, средний желаемый доход семьи в 2020 году оказался самым высоким за все время наблюдения.

Что касается географии, то самые высокие запросы — у жителей Северо-Западного, Уральского, Центрального и Дальневосточного федеральных округов.